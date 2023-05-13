العالم اليوم - شركة فيتنامية مورّده لـ"نايكي" و"أديدس" تسرح 6 آلاف موظف

انتم الان تتابعون خبر شركة فيتنامية مورّده لـ"نايكي" و"أديدس" تسرح 6 آلاف موظف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 مايو 2023 07:19 مساءً - تعتزم إحدى أبرز شركات تصنيع الأحذية في فيتنام والتي تُنتج لماركات عدة أبرزها "نايكي" و"أديداس"، صرف 6 آلاف موظف لديها بدءا من الشهر المقبل بسبب انخفاض طلبياتها، مع العلم أنها ألغت آلاف الوظائف في مطلع العام.

وتضررت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي تُعدّ أحد أهم البلدان المصدّرة للثياب والأحذية والأثاث في العالم، من أزمة غلاء معيشة تطال زبائنها الغربيين الذين باتوا يستهلكون أقل من السابق.

وسيخسر نحو ستة آلاف موظف دائم في شركة "بووين فيتنام" المملوكة لمجموعة "بو تشن" التايوانية، وظائفهم بدءاً من نهاية الشهر المقبل، على ما أعلنت الشركة للسلطات.

وذكرت صحيفة "في ان إكسبرس" التابعة للسلطات والتي نقلت الخبر أن "عملية الصرف هذه تشكل أكبر عملية من نوعها تجريها بووين منذ أن بدأت أنشطتها في مدينة هو تشي منه سنة 1996".

وكانت الشركة استغنت في فبراير عن نحو 3 آلاف موظف دائم، فيما لم تجدّد عقود 3 آلاف موظف تعاقدي.

كذلك، أجبرت الشركة في نهاية العام الفائت 20 ألف موظف على أخذ إجازة، بالتناوب، لتقاسم كمية العمل المحدودة المتبقية.

وخلال الربع الأول من العام 2023، شهدت ثلث مواقع الإنتاج في مدينة هو تشي منه انخفاضاً في القوى العاملة لديها، على ما أظهر تحقيق أجرته البلدية.

وأشار مسؤولون إلى أن التباطؤ طال بصورة كبيرة إنتاج الأحذية والملابس ومجال البناء والصناعات الغذائية.

وخسر أكثر من 630 ألف شخص وظائفهم أو خُفّضت ساعات عملهم في العام 2022، بحسب وزارة العمل الفيتنامية.