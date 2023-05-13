عضو بحزب «البتريوت»: القوات الأوكرانية حررت 17 كيلومترا من باخموت

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور رامى أبو شمسية، عضو حزب البتريوت الأوكرانى، من كييف، بتحرير أوكرانيا 17 كيلومترًا من مناطق باخموت من قبضة الجيش الروسى بحسب بيان من وزارة الدفاع والجيش الأوكرانى، مؤكدًا أن القوات الروسية انسحبت من أماكن تحصيناتها وتركت الأسلحة الخاصة بهم فى أماكنها بحسب المعطيات التى ينقلها الجنود الأوكران الموجودين فى منطقة باخموت.





وأضاف «أبو شمسية»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أوكرانيا تحاول تعزيز جهودها الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبى من أجل دعم أوروبا لكييف بصواريخ بعيدة المدى، مؤكدًا أن ألمانيا ستُقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو أى ما يعادل 2.97 مليار دولار لأوكرانيا، تشمل 30 دبابة ليوبارد. وأوضح عضو حزب البتريوت الأوكرانى، أن ألمانيا جمعت حزمة جديدة من المعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو نحو وهى الأكبر منذ بدء العملية العسكرية الروسية، إذ تشمل الحزمة 20 مركبة مشاة قتالية من طراز ماردر، و30 دبابة ليوبارد 1، و15 دبابة مضادة للطائرات من طراز جيبارد، و200 طائرة مسيّرة للاستطلاع، وأربعة أنظمة إضافية مضادة للطائرات من طراز ايريس-تى.

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