العالم اليوم - السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 31 مايو

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 مايو 2023 08:16 مساءً - قالت هيئة الطيران المدني السوداني في بيان، السبت، إن المجال الجوي للبلاد سيظل مغلقا أمام حركة الطيران حتى 31 مايو.

وأضافت الهيئة: "يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص".

وأُغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران العادية بعد اندلاع صراع عسكري بين جيش البلاد وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل.

وأدى الصراع الذي اندلع منذ شهر تقريبا إلى مقتل المئات وفرار أكثر من 200 ألف إلى دول مجاورة وكذلك نزوح 700 ألف آخرين داخليا.

يأتي ذلك فيما قال دبلوماسي سعودي كبير إن ممثلي طرفي الصراع في السودان سيستأنفان المحادثات غدا الأحد حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية.

وذكر الدبلوماسي، السبت، أن الطرفين سيظلان في مدينة جدة السعودية، المطلة على البحر الأحمر، لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بعد الاتفاق يوم الخميس على خطة حماية المدنيين.

وكان الجيش وقوات الدعم السريع وقعا، الجمعة، على اتفاق أولي في جدة، يتضمن الالتزام بتسيير العمل الإنساني وتلبية احتياجات المدنيين.