القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى قرب جنين

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت فى وقت سابق اليوم السبت، استشهاد شابين وإصابة 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم بلاطة فى نابلس، اليوم السبت، كما واصل طيران الاحتلال الإسرائيلى شن غاراته على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالى.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة، لافتًا إلى أنه تم اعتراض 2 منها وسقوط 3 فى منطقة مفتوحة، وأضاف أن 1099 صاروخا أطلق من قطاع غزة خلال الجولة الحالية.