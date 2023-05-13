هجوم إلكترونى يستهدف موظفى الحكومة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية اليوم أن عملية تسلل إلكترونى استهدفت موظفى وزارة النقل الأمريكية والتى تسببت فى الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألفًا من موظفى الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين.





واستهدف التسلل أنظمة معالجة مستحقات برنامج "ترانسرف" للنقل الذى يسدد بعض تكاليف انتقالات موظفى الحكومة. وأخطرت وزارة النقل الكونجرس -فى رسالة بريد إلكترونى- أن تحقيقها الأولى فى اختراق البيانات خلص إلى أن "التسلل اقتصر على أنظمة معينة فى الوزارة تستخدم فى مهام إدارية، مثل معالجة مستحقات انتقالات الموظفين". وأوضحت الوزارة -فى بيان لها- أن التسلل لم يؤثر على أى من أنظمة سلامة للنقل، ولم تذكر الجهة التى قد تكون مسئولة عن التسلل.

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