العالم اليوم - حسابات معقدة.. ماذا يحتاج ليفربول لبلوغ دوري أبطال أوروبا؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 مايو 2023 09:22 مساءً - ثلاث جولات فقط تفصلنا عن خط نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد فشل ليفربول في المنافسة على اللقب مثلما فعل في المواسم السابقة، بات كل طموحه يتلخص في حصد المركز الرابع للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ولعب ليفربول 35 مباراة حتى الآن في البريميرليغ تعثر خلالها 17 مرة، حيث تعادل في 8 مباريات وتلقى 9 خسائر، وهو الأمر الذي تسبب في موقفه الحرج الحالي واحتلاله المركز الخامس في جدول الترتيب. صراع الأبطال بينما يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال الثاني، مع أفضلية لعب "السماوي" مباراة أقل، تشتعل المنافسة على المركزين الثالث والرابع بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وليفربول، وبنسبة أقل يحاول توتنهام وأستون فيلا وبرايتون اقتحام السباق بآمال ضعيفة للغاية.

ليفربول يحتل المركز الخامس برصيد 62 نقطة، بفارق 4 نقاط عن نيوكاسل الثالث ومانشستر يونايتد الرابع، قبل 3 مباريات من النهاية.

توتنهام هوتسبير يتساوى مع أستون فيلا في المركزين السادس والسابع ولكل منهما 57 نقطة، لكن برايتون يحتل المركز الثامن برصيد 55 نقطة مع لعب مباراتين أقل من جميع منافسيه، ما يمنحه فرصة الوصول إلى النقطة 61 ودخول السباق من جديد. موقف صعب لليفربول يحتاج ليفربول إلى سيناريو معقد من أجل التأهل إلى دوري الأبطال واقتحام المربع الذهبي للدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة، ليكون ذلك بمثابة صلح لجماهيره على موسم سيئ.

ليفربول ينتظر تعثر نيوكاسل يونايتد في مباراتين، على أن يخسر واحدة ويتعادل في الأخرى، مقابل فوز "الريدز" في مبارياته الثلاث كاملة ليقفز في الترتيب بفارق نقطة واحدة عن الأبيض والأسود. ويمكن لفريق ليفربول أن يتأهل إلى دوري الأبطال مع نيوكاسل على حساب مانشستر يونايتد، في حال يتعثر الشياطين الحمر في مباراتين من ثلاثة، لكن يكفي رجال يورغن كلوب تعادل منافسهم الأحمر في المرتين دون الحاجة لسقوط تين هاغ وكتيبته بهزيمة جديدة.

في حالة فوز ليفربول بمبارياته المتبقية مع تعادل يونايتد في مباراتين من ثلاثة سيتساوى الفريقان في النقاط، وسيتأهل فريق كلوب بفارق الأهداف، حيث لديه الآن فارق أهداف 25 مقابل فارق 10 أهداف فقط لفريق هاغ. المباريات المتبقية يخوض ليفربول مواجهتين خارج ملعبه في الجولات الثلاث الأخيرة، ضد ليستر سيتي يوم 15 مايو وساوثهامبتون يوم 28 مايو في الجولة الأخيرة، وبينهما سيلعب ضد أستون فيلا على ملعب أنفيلد يوم 20 من الشهر الجاري.

يلعب مانشستر يونايتد منافس ليفربول الأقرب على بطاقة التأهل، خارج ملعبه يوم السبت المقبل ضد بورنموث، ثم يستضيف تشيلسي في أولد ترافورد يوم 25 مايو، ويختتم الموسم بمواجهة فولهام على ملعبه يوم 28 من الشهر ذاته.

أما نيوكاسل فيلعب على ملعبه ضد برايتون يوم الخميس 18 مايو، ثم يستضيف ليستر سيتي يوم 22 من الشهر ذاته، ويخوض الجولة الأخيرة خارج ملعبه في لندن ضد تشيلسي يوم 28.

وقد يمنح تشيلسي هدية أو أكثر لليفربول في حالة نجاحه في التغلب على نيوكاسل يونايتد أو مانشستر يونايتد في آخر جولتين، كما قد يعول كلوب على فريق برايتون في تحقيق مفاجأة في ملعب سانت جيمس بارك.

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