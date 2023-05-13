3 إصابات على الأقل فى قصف إسرائيلى جديد على بيت حانون ورفح

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر طبية فلسطينية إن المستشفى الإندونيسى فى بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، استقبل إصابتين بشظايا صاروخ استهدف أرضا قرب محطة حمودة على مدخل بيت حانون. وأصيب شاب كان يستقل دراجة هوائية بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية من دون طيار فى مدينة رفح جنوب القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجار فى المدينة لتلقى العلاج.

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