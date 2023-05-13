جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى انفراد لها، مساء اليوم السبت، أنه بوساطة مصرية وافق الجانبان الفلسطينى والإسرائيلى على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم.





وأوضحت "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق تتضمن الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين ووقف هدم المنازل. ودعت مصر الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى بالالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار، فيما تكثف مصر اتصالاتها مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لتنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل-بوساطة مصرية موافقة الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على وقف إطلاق النار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.