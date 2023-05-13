القاهرة الإخبارية- ردود فعل فصائل فلسطين حول وقف إطلاق النار برعاية مصرية

جدة - نرمين السيد - قالت منى عوكل، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن قطاع غزة يشهد حالة من الهدوء، قبيل بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والذى تم بوساطة مصرية.





وأضافت عوكل " إن الوقت الأخطر فى اتفاق وقف إطلاق النار هو قبيل بدئه مباشرة، لأن كل طرف يريد أن يثبت قوته على الأرض". وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أفادت فى انفراد لها، مساء اليوم السبت، أنه بوساطة مصرية وافق الجانبان الفلسطينى والإسرائيلى على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم. وأوضحت "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق تتضمن الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين ووقف هدم المنازل.

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