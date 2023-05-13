قيادى بحركة الجهاد: نشكر مصر على وساطتها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الدائرة السياسية بـحركة الجهاد الإسلامى فى تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل وقف استهداف المدنيين ووقف هدم المنازل ووقف استهداف الأفراد.





وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أفادت فى وقت سابق مساء اليوم السبت، أنه بوساطة مصرية وافق الجانبان الفلسطينى والإسرائيلى على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم. وأوضحت "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق تتضمن الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين ووقف هدم المنازل.

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