القاهرة الإخبارية- قيادى بحركة الجهاد: نقدر الجهود المصرية لوقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وأضاف الهندى، فى مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنهم يقدرون الجهود المصرية فى اتفاق وقف إطلاق النار ويتعاملون بإيجابية كبيرة معه، وهو يعكس صمود الشعب الفلسطينى ومقاومته الباسلة.

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أفادت فى انفراد لها، مساء اليوم السبت، أنه بوساطة مصرية وافق الجانبان الفلسطينى والإسرائيلى على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم.

وأوضحت "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق تتضمن الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين ووقف هدم المنازل.

ودعت مصر الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى بالالتزام بتطبيق وقف إطلاق النار، فيما تكثف مصر اتصالاتها مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لتنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار.