اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة

اتفاق على وقف إطلاق النار في غزةأكد رئيس الدائرة السياسية بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور محمد الهندي، التوصل لاتفاق وقف النار مع كيان العدو الصهيوني.

ونقل موقع "فلسطين أون لاين" عن الهندي في تصريحات متلفزة، القول: إن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.

وأكد الهندي أن حركة الجهاد ستلتزم باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزم العدو الصهيوني بذلك.

وحول ضمانات الاتفاق، قال الهندي: "الضمانات هي قوتنا ونحن حافظنا على قوتنا ووحدة داخلية والتفاف حول المقاومة وهي الضمانة الوحيدة أمام (إسرائيل) وقد أدارت ظهرها في السابق لنا".

وأضاف: "الكيان الصهيونى بدأ جولة التصعيد باستهداف مبان لمدنيين وكان ردنا دفاعاً عن النفس"، ونحن نراكم نقاط قوة وامكانات تتيح لنا مواجهة اعتداءات".

كما أكد الهندي أن الغرفة المشتركة للمقاومة كانت سنداً وحاضنة في المواجهة الأخيرة.

وبحسب وسائل إعلام فإن اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني يدخل حيز التنفيذ في الساعة العاشرة مساءً.

الجدير ذكره أنه ومنذ فجر الثلاثاء الماضي شن العدو الصهيوني عدوان واسع على قطاع غزة بإغتياله ثلاثة من أبرز قادة سرايا القدس بقصف منازلهم في مدينتي غزة ورفح، وأسفر العدوان حتى مساء اليوم عن استشهاد 35 مواطناً وإصابة المئات.

وردت المقاومة الفلسطينية عبر غرفة العمليات المشتركة على العدوان الصهيوني بعملية أطلقت عليها "ثأر الأحرار"، أمطرت خلالها مستوطنات العدو وثكناته العسكرية في جنوب الكيان ووسطه بالصواريخ وقذائف الهاون.