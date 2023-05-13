العالم اليوم - ارتفاع عدد وفيات "طائفة يوم القيامة" في غابة الموت

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع عدد وفيات "طائفة يوم القيامة" في غابة الموت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 مايو 2023 11:20 مساءً - قالت مسؤولة حكومية إقليمية إن فرق البحث عن ناجين وضحايا من "طائفة يوم القيامة" في غابة شاكاهولا الكينية عثرت على 22 جثة أخرى، السبت.

وارتفع بذلك عدد الوفيات في واحدة من أسوأ المآسي في البلاد إلى 201. وتدعو الطائفة أتباعها إلى قتل النفس كوسيلة للخلاص.

وقالت رودا أونيانشا المسؤولة المحلية للصحفيين في غابة شاكاهولا في جنوب غرب البلاد، حيث تتواصل عمليات البحث: "تمكن فريق أطبائنا الشرعيين من انتشال 22 جثة اليوم، لكننا لم نبلغ بوجود أي ناجين".

وذكرت أن مشتبها به آخر اعتُقل أيضا، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للمعتقلين على خلفية حوادث قتل النفس إلى 26 معتقلا.

وتنبش السلطات منذ أيام قبورا ضحلة تتناثر في جميع أنحاء غابة شاكاهولا بحثا عن رفات، وتجوب المنطقة بحثا عن أي ناجين حيث لايزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين.

وأمس الجمعة، اكتُشفت 29 جثة أخرى بينها جثث 12 طفلا عُثر عليهم في قبر واحد.

ورفضت محكمة كينية يوم الأربعاء الإفراج بكفالة عن بول ماكنزي، زعيم كنيسة "غود نيوز إنترناشونال" المتهم بإصدار أوامر لأتباعه بتجويع أطفالهم وأنفسهم حتى الموت كي يدخلوا الجنة قبل قيام الساعة.