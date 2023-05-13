جدة - نرمين السيد - أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، بتوقف القصف المتبادل فى قطاع غزة مع دخول وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى حيز التنفيذ والذى تم بوساطة مصرية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. توقف القصف المتبادل فى غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.