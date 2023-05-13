القاهرة الإخبارية- العشرى: مصر نجحت فى وقف إطلاق النار بفلسطين رغم التوترات

جدة - نرمين السيد - وأضاف العشرى فى مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجهود الدبلوماسية والأمنية المصرية نجحت فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى. وتابع "أتوقع أن يكون هناك التزام من الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار.. خاصة أن كلا الطرفين أبلغا القاهرة القبول بالاتفاق بعد جهود الوساطة المصرية".

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