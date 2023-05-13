عماد الدين حسين: مصر هى الوسيط الأساسى والمدافع الكبير عن القضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، مساء اليوم السبت، إن الجهود المصرية بدأت منذ اللحظة الأولى والرصاصة الأولى التى أطلقها العدوان الإسرائيلى على غزة، مؤكدا أن مصر هى الوسيط الأساسى والمدافع الكبير عن القضية الفلسطينية.





وأضاف حسين فى مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة تستعمل علاقاتها لصون الشعب الفلسطينى قدر ما تستطيع فى ظل الظروف المحيطة. وأوضح حسين "التعنت الإسرائيلى حال دون التوصل لوقف إطلاق النار فى بداية العدوان، لكن رغم ذلك توصلت جهود الوساطة المصرية لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى".

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