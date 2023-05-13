القاهرة الإخبارية- فلسطين: نرحب بوقف إطلاق النار الذى جرى بوساطة مصرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "أبو ردينة"، أننا نرحب بوقف إطلاق النار الذي تم بوساطة مصرية، وأفادت "القاهرة الإخبارية"، فى انفراد لها، مساء اليوم، أنه بوساطة مصرية وافق الجانبان الفلسطينى والإسرائيلى على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم.



وأوضحت "القاهرة الإخبارية"، أن الاتفاق تتضمن الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين ووقف هدم المنازل.