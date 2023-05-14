العالم اليوم - 5 جرحى بإطلاق نار في فرنسا قرب حدود لوكسمبورغ

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 مايو 2023 12:22 صباحاً - أصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص، جروح ثلاثة منهم خطرة، في إطلاق نار، يوم السبت، في شمال شرق فرنسا قرب حدود لوكسمبورغ، وفق ما أفادت السلطات.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائب رئيس بلدية فيلربت غيوم بيتيكلير إن رجلا مقنّعا أطلق النار من مركبة قبل أن يفر. وأضاف أن ثلاثة جرحى في حالة طوارئ قصوى وحياة أحدهم مهددة. قد يكون إطلاق النار مرتبطًا بتجارة المخدرات، وهو ما سيتعين على التحقيق تحديده، وفقا للمسؤول.

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