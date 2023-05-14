وأضاف أنه دون الضغط المصرى والعربى والدولى الدائم على إسرائيل فلن يكون هناك رادع لهم، لأن قوات الاحتلال لا يردعها سوى القوة، لافتًا إلى أن إسرائيل تخرق كل الاتفاقيات التى تبرمها.
وأوضح أن ما يحدث الآن جيد ومريح، متمنيًا استمرار وقف إطلاق النار، مطالبًا بعدم الثقة فى قوات الاحتلال التى وقّعت عشرات الاتفاقيات وتم خرقها.
وتابع أن الضغط الفلسطينى على إسرائيل مستمر على كافة المستويات بما فيها محكمة الجنايات الدولية طالما هناك تصعيد من جانب قوات الاحتلال، مشيرا إلى أن إنهاء الاحتلال هو الذى سيوقف الدم المهدر فى العالم العربى، وإسرائيل هى الدولة المسؤولة عن كل الفوضى فى كل دول الإقليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسة الفلسطينية: الضغط المصرى العربى الدولى يمثل ردعا لقوات الاحتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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