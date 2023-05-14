الرئاسة الفلسطينية: الضغط المصرى العربى الدولى يمثل ردعا لقوات الاحتلال

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، فى حوار خاص لقناة "القاهرة الإخبارية" إن الجانب الفلسطينى يرحب بوقف إطلاق النار، لوقف معاناة الشعب الفلسطينى المستمرة منذ سنوات طويلة.





وأضاف أنه دون الضغط المصرى والعربى والدولى الدائم على إسرائيل فلن يكون هناك رادع لهم، لأن قوات الاحتلال لا يردعها سوى القوة، لافتًا إلى أن إسرائيل تخرق كل الاتفاقيات التى تبرمها.

وأوضح أن ما يحدث الآن جيد ومريح، متمنيًا استمرار وقف إطلاق النار، مطالبًا بعدم الثقة فى قوات الاحتلال التى وقّعت عشرات الاتفاقيات وتم خرقها.

وتابع أن الضغط الفلسطينى على إسرائيل مستمر على كافة المستويات بما فيها محكمة الجنايات الدولية طالما هناك تصعيد من جانب قوات الاحتلال، مشيرا إلى أن إنهاء الاحتلال هو الذى سيوقف الدم المهدر فى العالم العربى، وإسرائيل هى الدولة المسؤولة عن كل الفوضى فى كل دول الإقليم.