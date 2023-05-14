العالم اليوم - السويد تفوز بمسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوروبية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 مايو 2023 03:22 صباحاً - فازت السويد بمسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوروبية، يوم الأحد، بعد أن تمكنت المغنية السويدية لورين من التفوق على 25 منافسا في ختام المسابقة الموسيقية الأكبر في العالم والتي أقيمت نسختها هذا العام في بريطانيا نيابة عن أوكرانيا.

وسبق للورين أن فازت بالجائزة نفسها عام 2012، لتصبح بعد نيلها المركز الأول مجددا عن أغنية "تاتو" في ليفربول أول امرأة تحقق هذا الانجاز مرتين، وثاني شخص بعد المغني الايرلندي جوني لوغان في الثمانينات.

بسبب الحرب الروسية لأوكرانيا، وبدلاً من إقامة المسابقة هذا العام في البلد الفائز بالنسخة السابقة على جري العادة، تُنظم «يوروفيجن» في مهد فرقة الـ«بيتلز».