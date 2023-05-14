العالم اليوم - واشنطن ترحب بوقف إطلاق النار في غزة وتشيد بالدور المصري

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 مايو 2023 06:22 صباحاً - أعربت الولايات المتحدة عن شكرها للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ومسؤولين مصريين على "جهودهم الدبلوماسية" لوقف إطلاق النار في غزة، مرحبة بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ مساء السبت.

وأعلن البيت الأبيض ترحيب واشنطن باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونقلت رويترز عن البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة تشكر الرئيس المصري السيسي ومسؤولين مصريين على جهودهم الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي خامس يوم من المواجهات بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي"، قدمت القاهرة، يوم السبت، مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار قبله الطرفان، وعلى ضوءه دخلت الهدنة حيز التنفيذ مساء السبت.

وتتضمَّن الصيغة المصرية الجديدة وقفاً متبادلاً لإطلاق النار بما يشمل وقف إسرائيل فوراً قصف المنازل وقتل المدنيين، ووقف حركة الجهاد إطلاق الصواريخ.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكره اللرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الوساطة.

وقد أشار السيسي من جانبه، إلى أن مصر قامت بجهود ومساع حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية.

وأكد السيسي أن مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تحقيق السلام المنشود والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية، وهو ما يفرض حتمية إنهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعيا لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء تمهيدا لإطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، التي من شأنها تغيير واقع المنطقة بأسرها.