الرئيس الفلسطينى يشيد بجهود مصر فى وقف العدوان على غزة

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن"، بالجهود الكبيرة التى بذلتها جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".





وقال الرئيس الفلسطيني، إن الدور المصرى الفاعل فى التوصل إلى اتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، يعكس متانة وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، وحرص الرئيس السيسى واهتمامه الشخصى بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وفى سياق متصل، وجّه "أبو مازن" التحية لأبناء الشعب الفلسطينى الصامد والصابر والمرابط، وترحم على أرواح الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأوعز لجميع وزارات الاختصاص؛ بتقديم المساعدات الإغاثية الفورية لأهالى قطاع غزة.

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