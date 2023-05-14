واشنطن ترحب بوقف إطلاق النار فى غزة وتشيد بالدور المصرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 08:27 صباحاً - رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مشيدة بالحكومة المصرية لتوسطها في الاتفاق.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان، إن "المسؤولين الأمريكيين عملوا عن كثب مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى هذا الحل للأعمال القتالية من أجل منع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة الهدوء إلى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ ليلة الأحد، منهيا جولة من القصف المتبادل بينهما استمرت 5 أيام، قتل فيها 34 فلسطينيا وإسرائيلي واحد.

وأعلنت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة، أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ اعتبارا من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، وذلك برعاية القاهرة.