زيلينسكى: الدعم الشعبى لـ بوتين سينخفض بمجرد اقترابنا من القرم

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن الدعم الشعبى الذى يتلقاه نظيره الروسى فلاديمير بوتين سينخفض مع تقدم الهجوم المضاد الأوكرانى، متوقعًا أن يضغط المجتمع الروسى وقطاع الأعمال على بوتين من أجل "إيجاد مخرج"، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وقال زيلينسكى، فى مقابلة مع وسائل إعلام إيطالية نقلتها صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية: "هناك بالتأكيد مخرج، بالتأكيد.. سنشن هجومًا مضادًا وندفعهم إلى الوراء، الدعم له –يشير إلى بوتين- سوف يتقلص، سيواجه مشاكل داخلية وسيحلها، وسيجد خطوات معينة، وأنا متأكد من ذلك، وسيزداد دافعنا فقط".

وتابع: "فى نفس الوقت، سننظم قمة حول صيغة السلام الخاصة بنا.. سنجذب أكبر عدد من الأشخاص، وأكبر عدد من المتخصصين والبلدان، ونضع خطة كاملة ستكون واضحة فى تنفيذها، ستُنفذ بعض النقاط دون وجود ممثلين لروسيا، وبالنسبة لبعض الممثلين المعينين، ستكون هناك حاجة بالطبع فى وقت لاحق".

وعاود الرئيس الأوكرانى تأكيده على أن دعم بوتين سينخفض، قائلًا: "صدقونى، عندما نكون على الحدود الإدارية لشبه جزيرة القرم، فإن دعمه المحلى سينخفض، دائرته المقربة، ومجتمع الأعمال سيضغطون عليه لإيجاد مخرج.. وسيتعين عليهم العثور عليه. لم يبق الكثير من الوقت".

فيما لا يتوقع "زيلينسكى" أن بوتين سيستخدم الأسلحة النووية لأنه يريد أن يعيش، قائلًا: "أعتقد أنه لن يستخدم الأسلحة النووية، لكن لا أحد يعرف إلى أقصى حد ما يدور فى رأس هذا الشخص، إذا قرر بوتين استخدام الأسلحة النووية، أعتقد أنه فى اليوم التالى لن يكون هناك".

وأضاف: "من يجلس على طاولة طويلة ويخشى الإصابة بكورونا أو أى شيء ممن جاء لمقابلته يريد بالتأكيد أن يعيش، يبدو لى أنه فقد علاقته بالواقع".

ووفقًا لزيلينسكي، عندما يبحث بوتين عن مخرج، فإنه "سيطبق نفس أدوات المعلومات التى طبقها من قبل سيشرح لمجتمعه أنه هزم شخصًا ما وأن العملية قد اكتملت".

وتابع: "فى مرحلة ما، سيفهم أنه يمكنه حل هذه المشكلة دبلوماسيًا، فقط إذا غادر جميع أراضينا، ووقتها سيموت عدد أقل من الناس، وحتمًا سيصل إلى هذا.. مهمتنا هى الضغط عليه كل يوم، ليس فقط فى ساحة المعركة، ولكن أيضًا من حيث العقوبات.. نحن نرى ما يحدث لاقتصادهم والجميع يراه".