بايدن يكشف أخطر تهديد إرهابى للولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن - فى خطابه الافتتاحى أمام خريجى جامعة هوارد، الذى نقلت مجلة "بولتيكيو" الأمريكية مقتطفات منه - إن "تفوق العرق الأبيض هو أخطر تهديد إرهابى فى وطننا، وأنا لا أقول هذا فقط لأننى فى جامعة معظم طلابها تاريخيا من الأمريكيين الأفارقة ولكنى أقول هذا أينما ذهبت".

وصور بايدن، الولايات المتحدة كدولة تعانى من الصراع الداخلي، وألمح إلى الرسائل الأساسية لحملته الانتخابية لعامى 2020 و2024، مستدعيا خطابه الذى استخدمه لتحفيز الناخبين فى دورة انتخابات 2020، ودعا جمهوره إلى "القتال من أجل روح الأمة".