أوكرانيا: القوات الروسية تقصف نيكوبول بالمدفعية الثقيلة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهى ليساك اليوم الأحد، أن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول التابعة للإقليم بالمدفعية الثقيلة الليلة الماضية.





وذكر ليساك - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن "الجيش الروسى أطلق حوالى 10 قذائف على منطقة نيكوبول ليلا. وفى الليل، قصف الروس بلدة بوكروفسك فى منطقة نيكوبول. وسقطت هناك 12 قذيفة من نيران المدفعية الثقيلة". وأضاف المسؤول الأوكرانى أنه نتيجة للقصف، تضررت منشأة بنية تحتية وشركة نقل. ولكن لحسن الحظ، لم يصب الناس بأذى.

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