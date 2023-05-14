تحالف أمريكى كندى: اعتراض 6 طائرات روسية قرب أجواء ألاسكا

جدة - نرمين السيد - أعلنت قيادة الدفاع الجوى فى أمريكا الشمالية "نوراد" - الولايات المتحدة وكندا- اعتراض 6 طائرات روسية، كانت تحلق قبالة سواحل ألاسكا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.





وفى بيان رسمى، قالت الوكالة التى تجمع أمريكا وكندا، إنها "رصدت وتعقبت وحددت بشكل إيجابى واعترضت ست طائرات روسية فى منطقة تحديد الدفاع الجوى فى ألاسكا وبالقرب منها".

وأضاف البيان أن "الطائرات الروسية ظلت فى الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الجوى السيادى الأمريكى أو الكندى"، لافتا إلى أن الواقعة تزامنت مع إجراء العديد من التدريبات العسكرية الأمريكية واسعة النطاق المخطط لها فى ألاسكا.

وذكر البيان الصحفى، أن الطائرات الروسية كانت قاذفات من طراز Tu-95 وناقلة IL-78 وطائرة مقاتلة Su-35، بينما جرى اعتراضها من قِبل طائرات F-16s وF-22s وKC-135 استراتونكرز وE-3 أواكس.

كما أشار البيان الصحفى إلى أن مثل هذا النشاط الروسى "يحدث بانتظام" و"لا يُنظر إليه على أنه تهديد"، فيما تقدر المنظمة ما متوسطه 6 إلى 7 غارات جوية روسية تحدث كل عام فى المنطقة.

وكانت منظمة "نوراد" أعلنت فى منتصف فبراير الماضى، اعتراض 4 طائرات روسية فى نفس النطاق، فى أعقاب إسقاط المنطاد الصينى الذى قالت واشنطن أنه مخصص للتجسس، بجانب 3 أجسام مجهولة أخرى.