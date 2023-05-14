سماع دوى انفجارات فى كييف وخاركوف

جدة - نرمين السيد - ووفقا للصحيفة: "تم الإبلاغ عن أصوات انفجارات فى كييف.. وأبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى خاركوف عن سماع دوى انفجارات فى المنطقة". بدورها، أفادت قناة "تى إس إن" التلفزيونية بسماع دوى عدة انفجارات فى خاركوف. وفى وقت سابق، أعلن رئيس مجلس ترنوبل الإقليمى ميخائيل جولوفكو، توجيه ضربة للمنطقة الصناعية للمركز الإقليمى بعد الانفجارات فى المدينة والمنطقة. ومنذ 10 أكتوبر، يواصل الجيش الروسى مهاجمة الصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة فى أوكرانيا. وكما أشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فإن هذا رد على الهجوم الإرهابى على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية فى روسيا. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية فى المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا فى جميع أنحاء البلاد.

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