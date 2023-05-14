واشنطن تثمن جهود الرئيس السيسى فى التوصل لهدنة بين إسرائيل وفلسطين

جدة - نرمين السيد - وأضاف البيت الأبيض فى بيان نشره عبر موقعه الإلكترونى اليوم الأحد- "إننا ممتنون لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار المسؤولين المصريين".
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ترحب بإعلان الليلة الماضية عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة بوساطة الحكومة المصرية بعد ما يقرب من خمسة أيام من القتال.
وأكد البيت الأبيض فى بيانه أن المسؤولين الأمريكيين عملوا عن كثب مع الشركاء الإقليميين لتحقيق هذه الهدنة لوقف الأعمال العدائية لمنع وقوع المزيد من الخسائر فى الأرواح واستعادة الهدوء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
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