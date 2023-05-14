بدء التصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

جدة - نرمين السيد - وأشار عبد الحميد سلات، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى تركيا، إلى أن الأزمة الاقتصادية تؤثر بشكل كبير فى الانتخابات الحالية فى تركيا، موضحًا أن هاتاى هى أكثر الولايات المنكوبة، لاسيما بعد تعرضها لزلزال مدمر هذا العام.

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