إجراء يابانى جديد لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر مطلعة فى كل من أوكرانيا واليابان، أن الحكومة اليابانية تعتزم إرسال معدات طاقة بقيمة 5.135 مليار ين يابانى (أى حوالى 40 مليون دولار) إلى شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "يوكرين إيرجو"، كجزء من برنامج التعافى فى حالات الطوارئ الذى يتم تنفيذه وفقا لاتفاقية المنحة المبرمة بين كييف والوكالة اليابانية للتعاون الدولى.





وذكرت "يوكرين إيرجو" - فى بيان نشرته عبر موقع "تليجرام" للتواصل الاجتماعى، ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "أن الأصدقاء والشركاء الدوليين دعموا يوكرين إيرجو خلال فصل الشتاء الصعب وفى التغلب على عواقب الهجمات الصاروخية الروسية، وهم الآن يساعدون بشكل منهجى فى إصلاح الأجسام التى دمرها الروس والاستعداد لموسم التدفئة التالي. وقدمت حكومة اليابان مجموعة كبيرة من مساعدة طويلة الأجل لدعم نظام الطاقة فى البلاد".

وأضاف البيان أنه سيتم شراء معدات المحطات الفرعية بقيمة 5.135 مليار ين يابانى (حوالى 40 مليون دولار) وتحويلها إلى أوكرانيا.. ووفقا للبيانات الأولية، وبموجب خطة الشراء، من المقرر بدء تسليم المعدات فى النصف الثانى من عام 2023 وستستمر حتى عام 2025، اعتمادا على شروط تصنيع المعدات.

وأشارت "يوكرين إيرجو"، إلى أن "شراء المعدات يعد بالفعل المرحلة الثانية فى مساعدة اليابان لقطاع الطاقة الأوكراني. ففى المرحلة الأولى، استلمت الشركة أكثر من 30 مولدا من اليابان أصبحوا بمثابة آلية احتياطية لمحطاتنا الفرعية فى حالة تجدد القصف المكثف.. ففى ظل الظروف العادية، تستقبل المحطة الفرعية الكهرباء لاحتياجاتها الخاصة من شبكة الطاقة الإقليمية ولكن قد ينقطع الاتصال بالشبكة بسبب القصف. وفى هذه الحالة، يوفر المولد الطاقة لاحتياجاته الخاصة طالما أن أطقم الطاقة تعيد التيار الكهربائى.