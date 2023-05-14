زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب كولومبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 مايو 2023 10:26 صباحاً - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالا بقوة 4.8 درجة وقع بالقرب من فيلافيسينسيو في كولومبيا جنوب شرقي العاصمة بوجوتا، اليوم الأحد.

وفي البداية قال المركز إن قوة الزلزال 5.5 درجة.

وأوضح المركز أن الهزة وقعت على عمق 30 كيلومترا

وفي يوم الجمعة الماضي، ضرب زلزال بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، مدينة براتفيل، في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 4 كيلومترات شرق مدينة براتفيل، وعلى عمق 5.9 كيلومتر.