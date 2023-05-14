العالم اليوم - هدوء في غزة وقوة إسرائيلية تقتحم نابلس بالضفة

انتم الان تتابعون خبر هدوء في غزة وقوة إسرائيلية تقتحم نابلس بالضفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 مايو 2023 11:16 صباحاً - ساد الهدوء، صباح الأحد، في قطاع غزة بعد التوصل لاتفاق التهدئة مع إسرائيل، ولكن في الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مدينة نابلس واعتقلت فلسطينيين.

تفصيلا، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ، بوساطة مصرية، اعتبارا من السبت العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

ووفقا لمصادر مصرية، يضمن هذا التفاهم وضع حد لاستهداف المدنيين وهدم المنازل.

هذا وكشف مصدر في حركة الجهاد، أن الصيغة المقدمة المعدلة للاتفاق إيجابية وتلبي الشروط.

في المقابل أشادت إسرائيل بجهود القاهرة للتوسط في الهدنة مع غزة وقالت إن الهدوء سوف يقابل بالهدوء.

هذا وقد رحبت الولايات المتحدة بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وثمن البيت الأبيض جهود الوساطة المصرية، مع جميع الأطراف لوقف التصعيد الذي دام 5 أيام.

اقتحام نابلس

وفي نابلس والبلدة القديمة بالضفة الغربية المحتلة، انسحبت القوات الإسرائيلية من المدينة بعد اعتقال "مطلوبين اثنين"، مخلفة عددا من الاصابات بالرصاص الحي واختناقا بالغاز، وفقا لما ذكره مراسلنا، والقناة الإسرائيلية 12.

وقال مراسلنا إن الجيش الاسرائيلي اقتحم مدينة نابلس ومخيمها ودفع بتعزيزات كبيرة إلى البلدة القديمة من كافة محاور نابلس وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.

وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن "إياد التكروري ومصعب مظهر، المعتقلان في نابلس، هما أفراد الخلية التي نفذت عملية حوارة قبل شهر ونصف وأدت حينها لإصابة 3 جنود إسرائيليين وينتميان للجبهة الشعبية".

وكانت قوة إسرائيلية اقتحمت أمس السبت مخيم بلاطة قرب نابلس، الأمر الذي تسبب بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين.

وقالت زارة الصحة الفلسطينية، في بيان "مقتل الشاب سائد جهاد شاكر مشه، 32 عاما، والشاب عدنان وسيم يوسف الأعراج، 19 عاما، بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس، إضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ".