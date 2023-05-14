العالم اليوم - الخرطوم.. تجدد الاشتباكات والجيش يقصف مواقع للدعم السريع

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 مايو 2023 11:16 صباحاً - تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، وذلك قبل انطلاق الجولة الثانية من المباحثات في مدينة جده السعودية.

وأفادت مصادرنا بأن الاشتباكات وقعت في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، وأن طيران الجيش السوداني قصف عدة مواقع تنتشر فيها قوات الدعم السريع.

وأفادت مصادرنا بسماع دوي انفجارات ناجمة عن أسلحة ثقيلة وسط الخرطوم.

وشملت المواجهات أيضاً تقاطع ود البشير ومنطقة المهندسين في أم درمان.

وتدخل المواجهات بين الجيش والدعم السريع أسبوعها الخامس وسط تواصل الاتهامات بين طرفي النزاع بخرق الهدن المتتالية التي دعت لها أطراف إقليمية ودوليه سابقاً، الأمر الذي يفاقم من معاناة السودانيين صحياً وانسانياً وسط حالة من الإحباط تخيم عليهم بعد تجدد الاشتباكات، خصوصا بعد بصيص أمل إثر توقيع اتفاق جدة.

ويعول المراقبون كثيراً على ما ستفضي إليه الجولة الثانية من المحادثات بين الجيش والدعم السريع، التي ستنعقد اليوم في جدة، حيث سيتم بحث وقف إطلاق النار وتفعيل آليات المراقبة التي تم الإعلان عنها في بيان سابق لوزارة الخارجية الأميركية، وربما تسمية المسارات الآمنة بعد تسمية السلطات السودانية لمطارات وموانئ لاستقبال المساعدات.