«القاهرة الإخبارية»: بدء دخول شاحنات البترول والسلع إلى غزة

جدة - نرمين السيد - أكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" فى فلسطين، إعادة فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة، اليوم الأحد، لافتة إلى أن الساعات القادمة ستشهد دخول شاحنات المواد البترولية لغزة.





كما أشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إلى بدء دخول الشاحنات المحملة بالبضائع والسلع للقطاع، مؤكدة أن الهدوء يسود أنحاء القطاع مع عودة مظاهر الحياة لغزة. وأعلنت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة، أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ اعتبارا من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، وذلك برعاية القاهرة.

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