«القاهرة الإخبارية»: خارجية أمريكا تشيد بالوساطة المصرية وتصفها بـ«الحاسمة»

جدة - نرمين السيد - وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الجالية المصرية فى نيويورك تنظم صفوفها لتوجيه الشكر لمصر، على جهودها لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسط ترحيب دولى وإقليمى بنجاح الجهود المصرية فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأعلنت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة، أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ اعتبارا من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، وذلك برعاية القاهرة.