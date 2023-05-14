مراسل القاهرة الإخبارية: حالة من الامتنان لـ مصر تسود بين أبناء قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وبحسب مراسل "القاهرة الإخبارية"، فأن الجالية المصرية فى نيويورك تنظم صفوفها لتوجيه الشكر لمصر، على جهودها لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسط ترحيب دولى وإقليمى بنجاح الجهود المصرية فى وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأعلنت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة، أن إسرائيل والفصائل الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يبدأ اعتبارا من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، وذلك برعاية القاهرة.
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