السودان يمدد إغلاق المجال الجوى حتى نهاية مايو

جدة - نرمين السيد - أصدرت سلطة الطيران المدنى بالسودان، قرارا بتمديد إغلاق المجال الجوى حتى 31 مايو الجارى أمام كافة حركة الطيران.



جدة - نرمين السيد - أصدرت سلطة الطيران المدنى بالسودان، قرارا بتمديد إغلاق المجال الجوى حتى 31 مايو الجارى أمام كافة حركة الطيران. واستثنى القرار -وفقا لوكالة الانباء السودانية- اليوم الأحد، رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص.

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