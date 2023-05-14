إعادة فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، أصبح الهدوء يسود أنحاء القطاع مع عودة مظاهر الحياة لغزة، مضيفة أن الساعات المقبلة ستشهد دخول شاحنات المواد البترولية لغزة. يشار إلى أن شوارع مدينة غزة الفلسطينية، كانت قد شهدت مساء أمس السبت، احتفالات وهدوء بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار، الذى تم بوساطة مصرية، حيز التنفيذ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

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