مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى يحظران إعادة تشغيل خطوط أنابيب الغاز الروسية

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الأحد، نقلًا عن مسؤولين مشاركين فى المفاوضات أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبى سيحظران واردات الغاز الروسى عبر المسارات التى قطعت فيها موسكو الإمدادات، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت الصحيفة إن القرار، الذى من المقرر أن يضع قادة مجموعة السبع اللمسات النهائية عليه فى قمة تبدأ يوم الجمعة فى مدينة هيروشيما اليابانية، سيمنع استئناف صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى دول مثل بولندا وألمانيا، إذ قطعت موسكو الإمدادات فى العام الماضى.

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