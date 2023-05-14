جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم الأحد، أن 6 مدنيين أصيبوا من جراء 90 هجوما شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.





وذكر بروكودين فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية:" خلال اليوم الماضي، شن العدو 90 هجومًا حيث أطلق 434 قذيفة مدفعية ثقيلة من طراز جراد (MLRS) ودبابات وقاذفات قنابل آلية وطائرات بدون طيار ومروحيات عسكرية". وأضاف المسؤول الأوكرانى أن الجيش الروسى قصف مدينة خيرسون مرتين واستهدف جنوده الأحياء السكنية فى المناطق المأهولة بالسكان فى المنطقة ومبانى مؤسسة تعليمية ومنشأة بنية تحتية حيوية فى منطقة بريسلاف. وأشار إلى أن السلطات المحلية أجلت 70 شخصًا آخرين من الأراضى التى تم تحريرها من قبضة الروس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: إصابة 6 مدنيين جراء 90 هجوما روسيا على خيرسون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.