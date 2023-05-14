«القاهرة الإخبارية»: فلسطينيون يرفعون علم مصر بعد سريان وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وبحسب منى عوكل، خلال رسالتها على الهواء لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، ففى الدقائق الأولى لبدء سريان الهدنة عمت الاحتفالات قطاع غزة، بدأت تدب فى القطاع مع بدء وقف إطلاق النار، وتدفق الفلسطينيون الذين قضوا 5 أيام فى خوف من القصف الإسرائيلى إلى الشوارع للاحتفال، وسط إشادتهم بالجهود المصرية وامتنانهم لقيادتها.

وأشارت إلى أنه بدءا من الغد سيذهب المواطنون الفلسطينيون إلى أعمالهم بعد إنهاء حالة الطوارئ، ومن المقرر أن تفتح المدارس أبوابها أمام التلاميذ، فضلا عن ذهاب الموظفين إلى مؤسساتهم خصوصا بعد دخول البضائع إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبوسالم.

وسادت حالة من الهدوء الحذر قطاع غزة مع دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية حيز التنفيذ لإنهاء حالة التوتر التى استمرت 5 أيام، وأجرت مصر محادثات منذ أيام للتوسط سعيا للتوصل لاتفاق لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لوضع حد لموجة التوتر الحاصلة.