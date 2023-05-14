العالم اليوم - المصرية للاتصالات تبيع 10% من أسهمها مقابل 3.7 مليار جنيه

انتم الان تتابعون خبر المصرية للاتصالات تبيع 10% من أسهمها مقابل 3.7 مليار جنيه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 مايو 2023 01:23 مساءً - أعلنت البورصة المصرية، الأحد، عن تنفيذ صفقة بيع 162.2 مليون سهم -بما يمثل نحو 10 بالمئة- من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، في السوق الثانوية، بقيمة إجمالية حوالي 3.75 مليار جنيه (121 مليون دولار).

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت لوزارة المالية باعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة المصرية للاتصالات على بيع 10 بالمئة من أسهم الشركة في البورصة، بحسب بيان منشور على موقع البورصة المصرية.

وعقب تنفيذ صفقة البيع، فإن حصة الحكومة المصرية في المصرية للاتصالات، انخفضت إلى 70 بالمئة بعد أن كانت 80 بالمئة، فيما يجري تداول النسبة المتبقية في البورصة.

ويأتي بيع حصة من أسهم المصرية للاتصالات كخطوة أولى طال انتظارها لطرح شركات تابعة للحكومة والقوات المسلحة في البورصة ضمن ما يعرف ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى مساعدة الحكومة على سد فجوة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تفاقم أزمة نقص العملة الصعبة.

ولم تكن المصرية للاتصالات ضمن قائمة أولية تضم 32 شركة مملوكة للدولة والقوات المسلحة تعتزم الحكومة طرحها سواء عبر البورصة أو في صفقات خاصة لمستثمرين استراتيجيين.

يذكر أن المصرية للاتصالات، هي واحدة من 4 شركات تقدم خدمات الاتصالات في مصر، والثلاث شركات الأخرى هي فودافون وأورانج واتصالات، وتمتلك المصرية للاتصالات 45 بالمئة من أسهم "فودافون مصر".

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في نهاية أبريل الماضي، إن الحكومة تستهدف تحقيق ملياري دولار من برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية يونيو المقبل.

وبرنامج الطروحات الحكومية له أهمية كبيرة بالنسبة لصندوق النقد الدولي الذي وافق على قرض جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، لم يصرف منه سوى شريحة واحدة صغيرة، حيث يرى أنه أساسي في مساعدة مصر على سد فجوة التمويل وزيادة حصيلة البلاد من الدولار، إلى جانب إعطاء مساحة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد.