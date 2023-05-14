باحث: مقومات مصر تضع حلولا لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

جدة - نرمين السيد - وأضاف محسن، فى حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن أحد تكتيكات الوساطة المصرية كان عبارة عن تثبيت مصالح مع الطرفين، حيث إن مصر نجحت فى إدارة ملفات حيوية مع إسرائيل على رأسها ملف الطاقة التى ترى إسرائيل أنها غير قادرة على أن تجد بديلا آخر عن مصر فيه، وهو الملف الذى يمثل قوة وثقلاً أمام الطرف الإسرائيلى، أما على الجانب الفلسطينى، فنجحت مصر فى تشبيك مصالح استراتيجية مع الفصائل بقطاع غزة.

وأوضح، أن بداية الوساطة سيطرت عليها حالة "أزمة ثقة" لدى الطرفين خصوصا الجانب الإسرائيلى نتيجة عوامل سياسية داخل حكومته التى خلقت تعسفا مع تحقيق بعض الأهداف الاستراتيجية، على الجانب الآخر نجد الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامى تريد توجيه رد فعل انتقامى نتيجة اغتيال 6 قيادات مهمة لدى سرايا القدس، الأمر الذى دفع مصر بالتحرك الفورى والتهديد بدخول بعض الفصائل المعادلة إن لم تلتزم تل أبيب بوقف إطلاق النار، خصوصا أن إسرائيل من مصلحتها عدم استمرار الحرب وأن تكون متعددة الجبهات.

أحد أسباب دخول إسرائيل للعملية العسكرية، هو القضاء على المخزون الصاروخى الخاص بالجهاد الإسلامى والفصائل، ويرى الباحث السياسى أن إسرائيل لديها معلومات غير مكتملة بأن الفصائل فى غزة أصبحت تمتلك قدرات صاروخية متنوعة.

وكانت إسرائيل بدأت عدوانا على قطاع غزة فجر الثلاثاء الماضى، وأسفرت غاراتها عن استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة عدد كبير من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى قصف العديد من المبانى السكنية فى القطاع، وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ على المدن فى وسط وجنوب إسرائيل وفى مستوطنات الغلاف القريبة من قطاع غزة.