زيلينسكى: معا سننتصر ونعيد السلام إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى اليوم الأحد، إنه فى أكثر الأوقات تحديا فى تاريخ أوكرانيا الحديث، تفخر ألمانيا بكونها الصديق الحقيقى والحليف الموثوق لبلاده.





وأضاف زيلينسكى - حسبما نقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - "معا سننتصر ونعيد السلام إلى أوروبا"، وذلك فى كلمته التى كتبها فى سجل الزوار بمقر الرئاسة الألمانية عقب لقائه نظيره الألمانى فرانك فالتر شتاينماير فى أول زيارة له إلى ألمانيا منذ اندلاع الحرب فى أوكرانيا. كما يعقد زيلينسكى فى الوقت الحالى لقاء مع المستشار الألمانى أولاف شولتز. وكان الرئيس الأوكرانى قد أعلن عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء أمس السبت عن وصوله إلى برلين، وذلك عقب زيارته إلى روما وعقده محادثات مع القادة الإيطاليين والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

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