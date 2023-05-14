زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن الزلزال وقع على عمق 66 كيلومترا فى كابول، ولم ترد أى تقارير حتى الآن عن حدوث أضرار ولا سقوط ضحايا جراء الزلزال وفى انتظار المزيد من التفاصيل.
جدير بالذكر أن أفغانستان معرضة للكوارث الطبيعية، بما فى ذلك الزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة والجفاف والانهيارات الجليدية والأمطار الغزيرة. وتؤثر الكوارث الطبيعية بشكل كبير على البلاد بسبب ضعف نظام الاستجابة وشبكة النقل.
ويتطلب تكرار الزلازل فى شمال وشمال شرق البلاد، بما فى ذلك العاصمة كابول، مزيدًا من الحذر والتدابير للحد من شدة الكارثة فى البلاد.
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