أوكرانيا: اعترضنا هجوما روسيا بالصواريخ والطائرات المسيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أنها اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ و25 طائرة مسيرة خلال الليل، فى أحدث هجوم جوى تتعرض لها أوكرانيا منذ بداية الشهر، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وأشار التقرير إلى أن روسيا كثفت هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة هذا الشهر، ما تعتبره كييف بسبب مخاوف موسكو من الهجوم المضاد الأوكرانى المتوقع. وبحسب "رويترز"، قالت القوات الجوية الأوكرانية فى بيان لها اليوم، إن روسيا هاجمت أوكرانيا من اتجاهات مختلفة بطائرات شاهد المسيرة الهجومية وصواريخ كاليبر من سفن فى البحر الأسود "و"، صواريخ كروز من طائرات استراتيجية من طراز تو-95". وفى منشور عبر "تيليجرام"، قال مسؤول كبير فى الرئاسة الأوكرانية، إن شخصين على الأقل أُصيبا فى منطقة ترنوبيل غرب أوكرانيا، بينما لم تكشف السلطات الأوكرانية عن أى أضرار فى البنية التحتية الحيوية أو المنشآت العسكرية.

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