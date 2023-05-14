روسيا تكشف آخر التطورات فى معركة باخموت

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات الروسية، إن الخسائر اليومية لجيش أوكرانيا فى باخموت بلغت أكثر من 400 مقاتل، مضيفة أنه تم تدمير نقاط انتشار أوكرانية ومخازن أسلحة فى دنيبروبيتروفسك.
وتابعت بأن القوات الروسية تصدت لجميع الهجمات الأوكرانية شمالى وجنوبى باخموت، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
يشار إلى أنه فى 24 فبراير من العام الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.
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