«القاهرة الإخبارية»: 250 ألف دولار خسائر يومية لغلق معبر كرم أبو سالم

جدة - نرمين السيد - وقالت منى عوكل، خلال مراسلتها لقناة "القاهرة الإخبارية" من القدس، إن فلسطينيين رفعوا علم مصر بعد سريان وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، لافتة إلى أنه فى الدقائق الأولى لبدء سريان الهدنة، عمت الاحتفالات قطاع غزة، وبدأت تدب فى القطاع مع بدء وقف إطلاق النار.

وأضافت أنه تدفق الفلسطينيون الذين قضوا 5 أيام فى خوف من القصف الإسرائيلى إلى الشوارع للاحتفال، وسط إشادتهم بالجهود المصرية وامتنانهم لقيادتها.

كما أوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أنه بدءًا من الغد سيذهب المواطنون الفلسطينيون إلى أعمالهم بعد إنهاء حالة الطوارئ، ومن المقرر أن تفتح المدارس أبوابها أمام التلاميذ، فضلا عن ذهاب الموظفين إلى مؤسساتهم خصوصا بعد دخول البضائع إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبوسالم.