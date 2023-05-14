العالم اليوم - روسيا تقر بمقتل قائدين بارزين وتواصل استهداف مواقع أوكرانية

انتم الان تتابعون خبر روسيا تقر بمقتل قائدين بارزين وتواصل استهداف مواقع أوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 مايو 2023 05:20 مساءً - أعلنت موسكو، الأحد، مقتل قائدين عسكريين على الجبهة في أوكرانيا، في إعلان نادر من قبل القيادة العسكرية منذ بدء الحرب الأوكرانية قبل حوالي 15 شهرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف خلال مؤتمر صحافي يومي إن، الكولونيلين فياتشيسلاف ماكاروف، ويفغيني بروفكو، سقطا في القتال في أوكرانيا.

وأوضح أن ماكاروف، قائد اللواء الرابع للبنادق الآلية، تصدى مع عناصره لـ "هجومين للعدو" قبل "إصابته بجروح خطيرة ومات أثناء إجلائه من ساحة المعركة".

وقضى بروفكو، نائب قائد فيلق الجيش "المسؤول عن العمل العسكري والسياسي"، على الجبهة "بعد إصابته بشظايا".

ويُعدّ هذا الاعلان من الجيش الروسي نادراً ويعكس احتدام القتال في الأيام الأخيرة، في وقت تقول موسكو إنها صدت هجوما أوكرانيا على جبهة بطول 95 كيلومترا في شرق أوكرانيا.

ولا يزال القتال محتدما في باخموت ومحيطها، حيث تتركز المعارك في دونباس.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "العدو قام خلال اليوم الأخير بمحاولات مكثفة لاختراق دفاع قواتنا شمال وجنوب" باخموت.

وأكد المصدر في بيان "تم صد كل هذه الهجمات".

كما أكدت وزارة الدفاع، الأحد، أنها "أصابت" مواقع في تيرنوبيل (غرب) وبيتروبافليفكا (وسط شرق) في أوكرانيا، تخزن فيها بصورة خاصة أسلحة غربية تم تسليمها إلى كييف.

وأوضح كوناشنكوف أن الجيش الروسي "نفذ ضربة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة على (مواقع) القوات المسلحة الأوكرانية وعلى مستودعات ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية استلمتها من دول غربية" مؤكدا "إصابة جميع الأهداف".